23. Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı sektörünün, yeni işbirliği ve ticaret fırsatları için heyecanla beklediği SIGN İstanbul 2022, 23. kez kapılarını açtı. Aralarında Türkiye'nin lider firmaları ile dünya devlerinin de olduğu 300'den fazla markayı, yurt içi ve yurt dışından 25 binin üzerinde satın almacıyla buluşturan fuar Beylikdüzü'nde bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı. SIGN İstanbul'da; dijital baskı makinelerinden serigrafi makinelerine, tekstil baskıdan lazer makinelerine, boyalardan sarf malzemelerine, LED sistemlerinden endüstriyel reklam ürünlerine, 3D baskı teknolojilerinden görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergileniyor.

Promogift İstanbul özel bölümü de SIGN İstanbul 2022'de

SIGN İstanbul, promosyon sektöründen ürünlerin sergilendiği alana da ev sahipliği yapıyor. İlk olarak 2018 yılında SIGN İstanbul'da sergilenen ve fuarın ana ürün gruplarından birisi haline gelen promosyon ürünleri, 2019 yılındaki SIGN İstanbul içinde “Promosyon Sokağı”nda ziyaretçilerle buluşmuştu. Gördüğü yoğun ilgi üzerine sonraki fuarlarda da tekrarlanan proje için bu yıl ‘Promogift İstanbul' isimli özel bir bölüm açıldı. Promosyon dünyasına dair tüm yenilikler, 11. Salondaki Promogift İstanbul özel bölümünde ziyaretçilerle buluştu.

‘'Dijital baskı teknolojilerinin en yeni ürünleri sergileniyor''

Fuar açılışında açıklamalarda bulunan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, ‘'Fuarımızı 23'üncü kez açıyoruz. Bu yılki fuar şuana kadarki en büyük toplam alana sahip SIGN fuarı oldu. Fuarda 200'ün üzerinde stant var. Fuar dışında kurumsal tanıtım ürünlerinin yer aldığı Promogift İstanbul özel bölümümüz var. Dijital baskı teknolojilerinde ilk başta endüstriyel reklam sektörü aklımıza geliyor ancak bugün gelinen noktada bütün endüstriler dijital baskı teknolojilerini kullanıyor. Makineler artık bir camın veya bir duvarın üzerine de baskı yapabiliyor. Dijital baskı teknolojileri birçok sektörde kullanılabilir hale geldi. Bu fuarda da dijital baskı teknolojilerinin en yeni ürünleri sergileniyor. Yaklaşık 25 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak yurtdışından ciddi bir artış var. Fuarımız dört gün boyunca açık olacak. Fuara, endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojileri ile ilgili bilgi almak isteyen herkesi davet ediyorum” dedi.

Sektörün en önemli fuarlarından birinin SIGN İstanbul fuarı olduğunu ifade eden firma yetkilisi Selehattin Aygüler, “Her sene yeni ürünler tanıtıyoruz. Bu sene de her ürüne baskı yapabilen makinemizi ve karton ambalaj sanayisinde faaliyet gösterecek makinemizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda çift taraflı baskı yapabilen makinemiz de görücüye çıktı. Fuara yerli ve yabancı ziyaretçiler geliyor. Geçen yıl fuara yabancı ziyaretçiler oldukça ilgi gösterdi. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve yakın komşu ülkelere ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

‘'SIGN İstanbul reklam sektörünün en büyük fuarlarından birisi''

Dijital baskı makinelerinin kullanıldığı sektörlerin arttığını ifade eden firma yetkilisi İbrahim Tekeş, ‘'SIGN İstanbul reklam sektörünün en büyük fuarlarından birisi. Bizde uzun yıllardır bu fuarda yerimizi alıyoruz. Tüm makinalarımızı sergiliyoruz. Fuar uluslar arası bir fuar olduğunda değer kazanıyor. Yabancı ziyaretçilerin gelmesi Türkiye'nin tanıtımına ve ihracatın artmasına katkı sağlıyor. Dijital baskı makineleri reklam sektörünün yanında inşaat, duvar kağıdı, ahşap, tekstil ve birçok alanda kullanılıyor. Etiketten ambalaja, halıya, mermer, taş gibi alanlarda da kullanılıyor. Dijital baskının kullanımı yaygınlaşıyor ve hızla büyümeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Fuarların yeni teknoloji ürünlerin sunumu açısından önem taşıdığını söyleyen firma yetkilisi Oğuz Dinçer ise ‘'Dijital baskı makinelerinde reklam sektörü ana sektördür. Cam, mobilya, promosyon, medikal, iç mimari gibi alanlarda da dijital baskı makineleri kullanılıyor. Bu fuarda çeşitli ürünlerimizi sergiliyoruz'' dedi.

11 Eylül 2022 Pazar akşamına kadar açık olacak fuarda ziyaretçileri sürpriz hediyeler bekliyor.