23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçlarını iha.com.tr'den takip edebilirsiniz

BİNALİ YILDIRIM: 45.09

EKREM İMAMOĞLU:54.03

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

YSK İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak

İstanbul'da bugün yenilenen ve oy verme süreci devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan mühür sıkıntısına dair YSK kararını verdi. Saat 14.00'da başlayan toplantıda AK Parti ve CHP'nin başvurusunu değerlendiren YSK yetkilileri, üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olduğu zarflardaki oyların geçerli sayılması doğrultusunda karar verdi.