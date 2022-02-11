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23 ilde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

23 ilde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı
23 ilde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

23 ilde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Şanlıurfa'da meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kazaları, 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.

Ahmet Akbuğa
 

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