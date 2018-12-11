23 kaçak göçmen saklandıkları evde yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan çalışmalarda Didim ilçesi Altınköy Mahallesinde bir evde bir grup yasadışı göçmenin bulunduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimat ile evde yapılan aramada 3 Yemen, 1 Suriyeli, 19 Filistinli uyruklu olmak üzere toplam 23 yasadışı göçmen yakalandı.

Göçmenler ile yapılan mülakatta Didim ilçesine çalışmak için geldiklerini, tanımadıkları taksiciler tarafından eve taksi ve yatak ücreti karşılığında getirildiklerini beyan etti. Göçmenlere 6458 Sayılı Kanun gereği kişi başına 2 bin 869 TL idari yaptırım uygulanarak Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Mehmet Barlas

