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23 kişinin katili 7 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

23 kişinin katili 7 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
23 kişinin katili 7 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Ramazan Bayramını kana bulayarak 23 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan 7 YPG/PKK’lı terörist tutuklandı.

Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde 2 Haziran'da Azez Çarşı merkezinde teravih namazı esnasında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişinin ölümü ve 70 kişinin ağır yaralanmasına ayrıca onlarca araç ve çok sayıda iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan bombalı intihar saldırısını gerçekleştiren 7 YPG/PKK'lı terörist, Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk danışman polislerinin de aktif katkısıyla Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Azez Adliyesine çıkarılan teröristler, mahkemece tutuklandı. 

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