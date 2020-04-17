23 Nisan'ı '100. Yıl Anı Defteri' ile evde kutlama

Mektebim Koleji Bahçeşehir Kampüsü 8'inci sınıf öğrencisi ve tiyatrocu Arda Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamasını, salgından dolayı evde kalınmasını düşünerek internet üzerinden yazılabilen '100. Yıl Anı Defteri' projesini geliştirdi. Projeye çocuklar ve yetişkinler yani 7'den 70' herkes yazabiliyor. Daha sonra yazılan yazılar, yazan kişilerin isimlerinin yer aldığı bir kitap haline getirilecek. Anı defterine benimicin23nisan.com web adresinden ulaşılabiliniyor.

''Proje, yazan kişilerin isimleriyle bir kitap haline gelecek''

Projesi hakkında bilgi veren Arda Kalaycı, ''Şu sıralar evde kalma zorunluluğumuz var. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Atatürk bize, 23 Nisan'ı ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak armağan etti. Hepimizin evde kaldığı bu zorlu süreçte, görüşemesek de duygu ve düşüncelerimizi bir yazıya dökebiliriz. Bende böyle bir proje geliştirdim. Mektebim Koleji de bana bu konuda destek oldu. benimicin23nisan.com isimli bir web sitesi açıldı. Site şu an aktif ve herkesin yazısını bekliyorum. Şu şekilde işliyor: Yazılar yazılıyor. Bunlar çocuk hakları, çocukların sağlık hakları vb. Bu yazılar yazıldıktan sonra yazan kişilerin isimleriyle bir kitap haline gelecek. En çok yazarı olan bir kitap gibi birşey düşünüyorum. Burada çok yoğun ve farklı duygular olacak'' dedi.

''Anı Defteri projesine 7'den 70'e herkes yazabilir''

Kalaycı, sözlerini şöyle tamamladı: ''Anı Defteri projesine 7'den 70'e herkes yazabilir. Sadece çocuklar değil. Yazıları ilk okuduğumda duygulandım açıkçası. 'Güldüy Güldüy Show'dan arkadaşlarım da destek verdi ve beni yalnız bırakmadılar. Herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca salgınla mücadele için lütfen herkes evde kalsın. Bu yıl, Ulusal Egemenliğin 100'üncü yılı bu nedenle çok önemli. Bütün çocuklar, ağabeylerim ve ablalarım olarak bunu kutluyoruz. Sitemize mesajlarını bekliyorum. Herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun''.

Adem Gürer - Uğur Çetin