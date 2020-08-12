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23 sığınmacı kurtarıldı

23 sığınmacı kurtarıldı
23 sığınmacı kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris açıklarında iki ayrı sığınmacı olayında lastik botlarının motor arızası nedeniyle sürüklenen 23 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

 Bugün sabah saatlerinde Marmaris açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 14 sığınmacıyı kurtardı.
Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında ise yine lastik botun motor arızası sonrası sürüklenen 9 sığınmacının yardım çağrısı üzerine lastik bot içerisindeki 9 sığınmacı Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sığınmacılar önce Marmaris'e getirilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl
 

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