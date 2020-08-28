23 ton üzümü zabıta yardımıyla kurtardı

Alaşehir'in Tepeköy Mahallesi'nde Hüseyin Çınar isimli üzüm üreticisi peşin satış olarak anlaştığı üzüm parasını alamayınca üzüm yüklü tırı bağından çıkarmadı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan yardım isteyen üretici Çınar'ın talebi üzerine Başkan Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerini olay yerine gönderdi. İki kişi olan üzüm alıcıları zabıta ekiplerini görünce olay yerinden araçlarına binerek kaçtı. Üzüm yüklü tırı bağından çıkarmayan Hüseyin Çınar, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun yardımıyla 23 ton sultaniye sofralık üzümü başka bir üzüm alıcısına peşin olarak sattı.

Hüseyin Çınar, "Üzüm alıcıları ile peşin satış olarak anlaştık, kamyon doldu, yola çıkmak için hazırlanırken, ben paramı istedim. Ancak parayı daha sonra vereceklerini söylediler. Bende 'biz peşin olarak anlaştık, tırı bağdan çıkarmam' dedim, hemen Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na telefon ettim. Başkanımızdan Allah razı olsun, ilgilendi, zabıta ekiplerini gönderdi, zabıta ekipleri olmasaydı üzümlerim gitmişti, adamlar kaçtı. Başkanın yardımı için teşekkür ediyorum." dedi.

Hüseyin Keskin

