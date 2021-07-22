23 yaşındaki genç, girilmesi yasaklanan denizde kayboldu

İLGİLİ HABER Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı

Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebi ile yüzmenin yasaklandığı denize girdi.

Bir süre sonra Özcan D., dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

Bölgede bulunan vatandaşlar ise sahilde, meraklı gözlerle gencin kurtarılmasını beklemeye başladı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa Taşören - Aslı Aktaş Aksoy

