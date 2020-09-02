23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı olduğu şüphesiyle bir kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı yakaladı. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin Adem S. olduğu ve kasten adam öldürme, uyuşturucu madde kullanma, tehdit ve yaralama suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Zanlı Adem S., polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ekrem Keser