24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları sözleri şiirleri resimli mesajlar !

24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri... Öğrenciler, Öğretmenler Günü'nü kutlamak için en güzel 24 Kasım Öğretmenler günü mesajlarını arıyorlar. Öğretmenler Günü'ne çok az bir süre kala Öğretmenler Günü sözleri,şiirleri ve resimli mesajları işte bu haberimizde yer alıyor...

24 Kasım Öğretmen Günü Mesajları

-Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim…

-Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

-Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

-Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

-Öğretmenim, bu mutlu ve özel gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim

-Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.

-Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.

Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

KÖY ÖĞRETMENLERİ

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...

ÖĞRETMENİM

Karanlık dünyama,

Işıksın öğretmenim

Bilginin bekçisi,

Canımsın öğretmenim

Işıksın yolumda,

Kuvvetsin kolumda,

Açtın kollarını bana

Canımsın öğretmenim

Her sözün bir hazine

Bakışın ve sevginle

Açtın her birimize kucak

Canımsın öğretmenim

Kalpten izin silinmez

Senden başkası övülmez

Sevginin eşi bulunmaz

Canımsın öğretmenim.

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

24 Kasım Öğretmenler Günü Resimli Mesajları