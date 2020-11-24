24 ölümlü kazanın araç sahibi yeniden yargılanıyor

Araç sahibi Bülent Çetindağ'ın tutuklu yargılandığı dava Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Şubat 2019 tarihinde karara bağlanmış ve tutuklu sanığa ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme'den 12 yıl hapis cezası verildi. Sanığın, izlenen hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürüldü.

Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Tutuklu sanık Bülent Çetindağ'a verilen cezanın alt sınırdan verildiğini hükmeden Yargıtay, cezanın üst seviyeden verilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yeniden başlayan yargılama sürecinde tutuklu sanık bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada sanık avukatı müvekkilinin gelen adli tıp raporuna göre fren sisteminde oynama yapmadığını, bu nedenle olayın faili olamayacağını belirterek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. İddia makamı ise Yargıtay kararının uygulanmasını ve sanığın üzerine atılan suç durumunun ağırlığından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme araç sahibi Bülent Çetindağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 11 Şubat'a ertelendi.

Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan

