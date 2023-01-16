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24 yılda 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirdi, hedefi arşivini kitaba dönüştürmek

24 yılda 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirdi, hedefi arşivini kitaba dönüştürmek
24 yılda 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirdi, hedefi arşivini kitaba dönüştürmek

Sivaslı gazeteci Ahmet Erçelik, yaklaşık 24 yılda Türkiye’de sanatlarıyla öne çıkan 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirip arşivine koydu, hedefi ise arşivini kitaba dönüştürmek.

24 yılda 5 bin 70 ünlüyle fotoğraf çektirdi, hedefi arşivini kitaba dönüştürmek - Tıkla İzle

Sivaslı gazeteci Ahmet Erçelik, eşi benzeri olmayan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda babasının aldığı fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekilmeye başlayan Erçelik, serbest gazeteciliğe başlayıp gittiği etkinliklerdeki ünlülerle hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Zamanla bu durum Erçelik'te tutkuya dönüştü. Tiyatro ve sinema oyuncularından, ses sanatçıları ve pop starlara kadar birçok ünlüyle fotoğraf çektirdi. 24 yıl içerisinde ünlülerle çektirdiği fotoğraf sayısı 5 bin 70'e ulaştı. Erçelik geçmişte çektirmiş olduğu fotoğrafları kart, yakın tarihte çektirdiği fotoğrafları ise dijital ortamda arşivleyip saklıyor. Ünlüler ile fotoğraf çektirmeye devam eden Erçelik, eksik ünlü bırakmamak için sık sık Sivas dışında seyahatlere çıkıyor. En büyük hedefiyse bu fotoğrafları kitaba dönüştürmek. Erçelik'in en çok değer verdiği fotoğraflar, Haldun Dolmen, Ediz Hun, Rasim Öztekin, Beyazıt Öztürk ve Şafak Sezer ile çekilenler.

Volkan Kaplan - Muhammed Caner Atalay

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