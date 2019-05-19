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240 metrede emekleyerek yürüdü

240 metrede emekleyerek yürüdü
240 metrede emekleyerek yürüdü

Malatya'da stres atmak için 240 metre yüksekliğindeki seyir terasına çıkan ve bir anda yükseklik korkusu tutan yaşlı adamın emekleyerek yürümesi, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

240 metrede emekleyerek yürüdü - Tıkla İzle

Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi'nde 1400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan cam zeminli seyir terasına çıkan yaşlı adamı bir anda yükseklik korkusu tuttu. Yaşlı adam yürümekten vazgeçip çelik korkulukların üzerinden emekleyerek terastan çıkmaya çalıştı. Sempatik hareketleri ile çevrede bulunanları gülme krizine sokan yaşlı adam, kendini cam terasın dışına atmayı başardı. Yakını olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izlenme rekorları kırdı.  

Barış Türel
 

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