240 milyonluk vurgun yapmaya çalışan uluslararası kaçakçılara darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, yurda geçici ithalat için getirilen araçları üçüncü şahısların kullanıma bırakan, söz konusu araçları parçalayıp yurt içinde satışını yapan ve kanuna aykırı tescil yaparak vergi kaçıran şebekeyi tespit etti. Yürütülen operasyonlarda Türkiye'ye yurt dışından araç getiren yabancı uyruklu kuryelerin de olduğu belirlendi. Yaklaşık bir buçuk sene süren teknik ve fiziki takibin ardından Konya merkezli Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya'da icra edilen eş zamanlı ‘Fren' isimli operasyonda belirlenen 29 Türk vatandaşı ve 7 yabancı şüpheliden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar kurye yapılarak getirilen 115 araçtan 240 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

“Bulgaristan üzerinden yabancı uyruklu şahıslar kurye olarak kullanılmış”

Yürütülen operasyon hakkında bilgi veren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amiri Komiser Şerif Coşkun, “Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın da talimatları doğrultusunda uluslararası oto kaçakçılığı soruşturması başlatılmıştır. Geçici ithalat ile turistlik kolaylıklar çerçevesinde Avrupa'dan temin edilen araçların Bulgaristan üzerinden yabancı uyruklu şahıslar kurye olarak kullanılarak Türkiye'ye getirildiğini ancak Türkiye'de bulunması gereken yasal süreler içerisinde Türkiye'den çıkış yapmadığı anlaşılmış, yaptığımız araştırmalarda bu araçların sanayi sektöründe öncü olan Konya, İstanbul, Kocaeli, Ankara gibi illere götürüldüğü, buralarda parçalandığı, kabin ve motor kısımlarının, yedek parçalarının burada parçalandıktan sonra piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Otomobillerle ilgili olarak ise usulsüz tescil işlemleri yapıldıktan sonra 'change' işlemi yapılarak iyi niyetli üçüncü kişilere satıldığı tespit edilmiştir. 36 kişilik suç grubu, 29 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şahıstan oluşmaktadır. Suç grubunun tapu kayıtları, banka hareketleri incelenmiş, suçla ilgili gerekli tespit çalışmaları yapılmıştır. Bugün itibariyle ise Konya merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 kişi yakalanmıştır. Operasyonda 15 adet çekici, 15 adet dorse, 5 adet otomobil 'change' işleminde kullanılan cihazlar, kaçak akaryakıt, yabancı araçlara ait ruhsatlar ele geçirilmiştir. Suç grubunun son yıllarda yaklaşık 115 aracı, tahmini değeri 240 milyon lirayı bulan aracı Türkiye'ye getirdiği tespit edilmiştir. Şahıslarla ilgili operasyonlarımız devam etmektedir” dedi.

Coşkun, araç alacak kişilere motor numarasında, şasi numarasında herhangi bir oynama, işlem var mı bunu kontrol etmelerini önererek, "Ruhsat bilgileri ile bu numaraların uyuşup uyuşmadığını kontrol etsinler. Ayrıca aracın daha önce tadilat işlemi yapılmış mı, yapılmamış mı trafik tescilinde herhangi bir işlem var mı bunlara dikkat etmelerini öneririz" diye konuştu.

İbrahim Yetkin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.