25 Aralık İstanbul'da hava durumu | İşte yurt genelinde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi beklenen yağışların Yalova, İzmir'in güney ilçeleri, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Marmara'nın doğusunun yüksekleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte İç ve Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Güney ve batı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 7

İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı 4

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu 6