25 arı kovanı yandı binlerce arı telef oldu

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesinde Bayram Karademir'in evinin bahçesinde bulunan 30 arı kovanının bulunduğu alanda sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 25 adet arı kovanı ile birlikte, binlerce arı telef oldu. Maddi zararın ise yaklaşık 45 bin lira olduğu öğrenildi.

Yanan kovanların sahibi Bayram Karademir, ''Bir süredir ailecek evde değildik. Evde olmadığımız anda, arı kovanlarımın yanmasıyla ilgili kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklama yapıldığından şüpheleniyorum. Yetkililerin yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatarak, evde olmadığımız bir anda, evimin bahçesinde bulunan 25 adet arı kovanımın içindeki binlerce arıların telefine neden olanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum'' diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayten Işık

