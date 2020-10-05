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2,5 asırlık tarihi Külliye, karalama duvarı haline geldi

2,5 asırlık tarihi Külliye, karalama duvarı haline geldi
2,5 asırlık tarihi Külliye, karalama duvarı haline geldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan tarihi Cihanoğlu Külliyesi’nin duvarları, üzerine yazılan yazılar ile adeta karalama duvarı haline geldi.

Aydın'ın Osmanlı döneminden kalma tarihi Külliyelerinden olan ve 2,5 asırdır ayakta kalan Cihanoğlu Külliyesi, duyarsız vatandaşların tahribatına maruz kaldı. Tarihi külliyenin duvarları, kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılar yüzünden adeta karalama duvarına döndü. 2010 yılında restorasyonu tamamlanan ve barok mimarisiyle de dikkat çeken tarihi külliyenin duvarlarına sprey boyalar ile yazılan yazılar hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturuyor. Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılan tarihi külliyenin, duyarsız vatandaşlarca tahrip edilmesini gören mahalle sakinleri de yetkililere seslenerek yardım istedi. Atalardan miras kalan tarihi binaların korunması konusunda duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar; “Maalesef kendini bilmez bazı kişiler tarihi yerlerimizi hem tahrip ediyor hem de çevre kirliliği oluşturuyor. Efeler'in en eski yerleşim yerlerinden olan mahallemizde birçok tarihi yapı var ve bunların korunması gerekiyor. Yetkililer restorasyon çalışmalarını yapıyor fakat böyle duyarsız kişilerden tarihin korunması için de bir şeyler yapılmalı” diye konuştu.

Uğur Eser
 

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