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25 günlük bebeğini vahşice öldüren anne tutuklandı

25 günlük bebeğini vahşice öldüren anne tutuklandı
25 günlük bebeğini vahşice öldüren anne tutuklandı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 günlük bebeğini vahşice öldüren anne tutuklandı - Tıkla İzle

Çandır ilçesi Büyük kışla köyünde 25 günlük bebeğini sobaya atarak yaktığı iddiasıyla dün gözaltına alınarak savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne F.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba H.B. adli kontrol şartıyla, üvey babaanne S.B. ise serbest bırakıldı. Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden baba annesi Sultan B.'nin yanına Büyük kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi.

Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.

Bahadır Muhlis Gökgül
 

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