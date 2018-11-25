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25 Kasım 2018 Yurtta hava durumu...

25 Kasım 2018 Yurtta hava durumu...
25 Kasım 2018 Yurtta hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı bulutlu 14
İzmir: Parçalı bulutlu 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 16  

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