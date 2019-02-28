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25 kişinin öldüğü facia kamerada

25 kişinin öldüğü facia kamerada
25 kişinin öldüğü facia kamerada

Mısır’ın başkenti Kahire’de faciayla sonuçlanan yangının başladığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

25 kişinin öldüğü facia kamerada - Tıkla İzle

Ramses bölgesinde istasyona yaklaşan yolcu treninin yakıt deposunun patlaması sonucu yaşanan olayda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Görüntülerde bazı yolcuların alevler içinde kaldığı görülüyor. İnsanlar büyük panik içinde sağa sola kaçışırken, adeta can pazarı yaşanıyor.  

Mısır Ulaştırma Bakanlığı: “Raylar güzel, makinistler kötü” 

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, facianın ön raporu açıklandı. Başsavcı Sadık, park yerine geçiş için manevra yaparken lokomotiflerden birinin, diğer raydan gelen başka bir trene temas ettiğini belirtti. Bunun üzerine makinistlerden birinin, lokomotifi durdurmadan diğer trenin makinistini azarlamak için kabinini terk ettiğini aktaran Sadık, makinistsiz kalan lokomotifin yüksek hızla hareket ederek park yerinin sonundaki beton bariyere çarptığını kaydetti. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktığını söyleyen Sadık, kazaya sebep olan makinistlerin gözaltına alındığını açıkladı. 

Mısır Ulaştırma Bakanlığı altyapı eksikliği suçlamalarını reddetmiş, makinistlerin suçlu olduğunu duyurmuştu.
Ancak Mısır'da sık sık tren kazaları meydana geliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir tren devrilmiş 10 işi hayatını kaybetmişti. 2017'nin Ağustos ayında İskenderiye şehri yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 43 kişi yaşamını yitirirken 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Mısırlılar, yetkilileri tren raylarında en basit standartları bile sağlayamamakla suçluyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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