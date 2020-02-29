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2.5 ton portakal çalan zanlı yakalandı

2.5 ton portakal çalan zanlı yakalandı
2.5 ton portakal çalan zanlı yakalandı

Adana'da 2.5 ton portakal çalan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre K. isimli vatandaş 24 Şubat günü portakal bahçesine hasada gittiğinde 2.5 ton portakalın çalındığını fark etti. Emre K. bunun üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçin Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada portakalın götürüldü kamyonetin plakası tespit etti ve zanlının Nurettin A. olduğunu belirledi. Evine yapılan baskında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe

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