25 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti

Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kürecik mevkiinde 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Kayseri istikametine seyir halinde olan Abdülsamet C. (24) idaresindeki 44 AEA 793 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31) , Mustafa Altay (25) yaralandı.
Hasan Eryılmaz
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