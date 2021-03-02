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25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 25 yaşındaki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu.

25 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı evden gelen silah sesi sonrasında vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, 25 yaşındaki S.K. isimli genci silahla vurulmuş halde bulundu. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen S.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Cihan Atik
 

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