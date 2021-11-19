2,5 yaşındaki Müslüme'nin cenazesi Mersin'e gönderildi

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Ormanlık alanda bir ağacın altında bulunan Müslüme'nin cesedi, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi buradaki ön incelemenin ardından, detaylı otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada olayla ilgili inceleme sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşler ile yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Aile fertlerinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı - Murat Şengi

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