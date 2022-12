25 yıldır kamışı sanata dönüştürüyor

Elazığ'da yaşayan ve çocukluğu dergahta müzik içerisinde geçen Hüseyin Bilal Özen (51), genç yaşlarda tanıştığı neyzen sayesinde neye merak sardı. Ney çalmayı öğrenen Özen, tedarik sıkıntısı olduğu ve yapımını öğrenmek için Konya'da bir ustadan ders aldı. Zamanla ney ustasına dönen Özen, aldığı kamışları sanat eserine dönüştürmeye başladı.

Evinin bodrumunu atölyeye çeviren Özen, ney kültürünü yaşatmak için canla başla çalışıyor. 30 yıldır ney üfleyen ve 25 yıldır da yapan Özen'in beden eğitimi öğretmeni olduğunu duyan ise şaşırıyor. Halen bir okulda öğretmenliğe devam eden Özen, arta kalan zamanlarını ise atölyede geçiriyor. Üniversite ve kendi öğrencilerine ücretsiz ney veren Özen, aynı zamanda özel sipariş üzeri ney yapıyor.

'Özel sipariş üzeri yapıyorum''

Genelde özel sipariş çalıştığını anlatan Özen, ''Toptancı bir zihniyet ile çalışmıyorum. Benim için her kamış ve her üfleyen değerlidir. Rast gele kamış açıp göndermem. Kişi hangi el ile tutuyor, dik mi üfler diye bakarım. Her kişini diyaframı farklıdır. Diyaframdan yarım ses veya bazen bir sese kadar akortta fark ediyor. Bunları dahi sorup ona göre neyi açmak lazım. Özel sipariş üzeri yapıyorum. Geliri olmayan üniversite veya lise öğrencimize ilk neyini ücretsiz veriyoruz. Dersleri ise tamamen ücretsiz veriyoruz'' şeklinde konuştu.

Kamil Can Kılıç - Yakup Sağlam



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.