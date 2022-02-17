25 yıllık fotoğraf Lale Manço'yu duygulandırdı

Bir kurumda çalışan Ömür Demir, Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) davetlisi olarak kente gelen Lale Manço'ya, Barış Manço'nun Kütahya konserinde çekilen fotoğrafı takdim ederek, karenin hikayesini anlattı. Fotoğrafın 1997 yılında çekildiğini belirten Demir, "Tam 25 yıl önce yerel bir televizyonda muhabir olarak çalışıyordum. Sıkı bir hayranı olduğum Barış Manço ile Kütahya konseri sonrası röportaj yapıp birlikte fotoğraf çektirmiştim. Bu fotoğrafı yıllar boyunca evimin bir köşesinde özenle sakladım. Şimdi bir kurumda çalışıyorum. Lale Manço'nun DPÜ'ye geleceğini öğrenince, 25 yıl önce Barış Manço ile birlikte çektirdiğim fotoğrafı hanımefendinin de görmesini istedim. Kendisi fotoğrafı görünce duygusal anlar yaşadı. Söz konusu fotoğrafı Lale Manço'ya da takdim ettim" diye konuştu.

Demir'de teşekkür eden Lale Manço, "Bu fotoğraf beni yıllar öncesine götürdü" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Efe

