250 yıllık değirmenin 78'lik delikanlısı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan ve ‘Değirmenci Dede' olarak tanınan 78 yaşındaki Adem Aksu, yaklaşık 3 asırlık tarihi su değirmenini işletmenin mutluluğunu yaşıyor. Ohtamış Mahallesi'nde bulunan asırlık değirmende 25 yılı aşkın süredir organik olarak mısır ve arpa öğüterek insanlara hizmet eden 'Değirmenci Dede', çalışma azmiyle de gençlere taş çıkartıyor. Bölgedeki 'Sarp Dere'nin suyu ile yıllardır taşı dönen değirmen, bölge halkının yanı sıra, civardaki insanlara da hizmet veriyor. Sabah namazı sonrası değirmenini açtığını söyleyen Adem Aksu, gününün büyük bir kısmını burada geçirdiğini belirtiyor.

“Sabah namazı sonrası değirmeni açıyorum”

Çevrede ayakta kalan tek su değirmeni olma özelliği de taşıyan 250 yıllık tarihi su değirmenini 25 yıldır çalıştıran Aksu, gelişen teknolojiye rağmen bölge halkına hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi. Aksu, “Burası 250 yıllık değirmen. Sabahın erken saatlerinde namazı kıldıktan sonra değirmeni açar ve çalıştırırım. İş olduğu zaman geç saatlere kadar çalışırım” dedi.

“Yaklaşık 20 köye hizmet ediyor”

Değirmenci Dede Adem Aksu, kendi mahallesinin yanı sıra 15-20 mahalleye daha hizmet ettiğini belirterek, “Unlar ile balık pişiriliyor, ekmek oluyor, her türlü kullanılıyor. Yaklaşık 15-20 köye hizmet veriyorum. Artık bu işlere gençler bakmıyor, yaşlılar devam ettiriyor. Değirmen sadece su ile çalışıyor. Buralarda sel olduğu zaman değirmen arıza yapıyor. Sel olursa burası kapanır. Burası 250 yıllık bir tarih. Buraya herkesin sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.

Aksu ayrıca, işlerin eskisi kadar yoğun olmadığını, su değirmenlerinde öğütülen mısırların elektrikliye göre daha lezzetli olduğunu dile getirdi. Öğütülen mısırın Almanya'ya dahi gönderildiğini anlatan Aksu, gençlerin bu işlere hevesli olmadığını, değirmeninin bölgede tek olduğunu da sözlerine ekledi.

Selim Kuşcu

