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250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu

250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu
250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu

Malatya'da 250 yıllık tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda bulunan birçok mezar taşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü.

250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu - Tıkla İzle

6 Şubat günü yaşanan çifte depremin yıktığı Malatya'da konutların yanı sıra tarihi mezarlar da hasar gördü. Osmanlı mezarlarının zengin çeşitlerine de sahip olan kültür varlığı olarak tescil edilen 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'nda birçok mezar taşının kırıldığı görüldü. Son definlerin 1980'lı yıllarda yapıldığı mezarlıkta yer alan Osmanlı dönemine ait mezar taşları yaşanan asrın felaketinde kırılırken, ortaya çıkan görüntü depremin şiddetini de gözler önüne serdi.

Cahit Özçelik - Hasan Eryılmaz
 

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