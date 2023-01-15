2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesiyle ilgili yeni gelişme

Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlilerini ilgilendiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 50/d maddesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, kamuoyunda bir süredir üzerinde tartışılan maddenin, 2547 sayılı kanundaki diğer madde değişiklikleri ile birlikte önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınması bekleniyor.

Huzeyfe Tarık Yaman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.