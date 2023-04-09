Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 4 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler karıştırarak sahte akaryakıta dönüştürdüğünü tespit etti. Yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve aktarım yapılan 2 ayrı tankerde toplam 258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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