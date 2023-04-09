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258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi, yaptığı operasyonda bir depoda 258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 4 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler karıştırarak sahte akaryakıta dönüştürdüğünü tespit etti. Yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve aktarım yapılan 2 ayrı tankerde toplam 258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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