25'inci yılına yüzde 19,2 büyümeyle başlayan Turkcell 2019 için hedef büyüttü

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 25. Kuruluş yıldönümünü kutladığı 2019'a güçlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek ilk üç aylık gelirine imza atan Turkcell, 2019 için beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Şirket açıklamasına göre gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19,2 artıran Turkcell, grup bazında 5 milyar 675 milyon TL gelir elde etti. 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 12,8 oranında artışla 2 milyar 281 milyona ulaştı. Net kâr 1.4 katın üzerinde artışla 1 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell elde edilen bu başarılı sonuçların da etkisiyle 2019 yılı için açıkladığı gelir büyümesi hedefini yüzde 17 - yüzde 19, FAVÖK marjı hedefini ise yüzde 38 - yüzde 40 olarak yukarı yönlü güncelledi.

Turkcell'in yıla güçlü bir başlangıç yaparak tüm zamanların en yüksek birinci çeyrek gelirine imza attığına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “2019'un ilk üç ayındaki başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarımızla 25. yılımıza yakışır bir başlangıç yaptık. Turkcell, 25 yılda geleneksel bir telekom operatöründen, dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip dev bir şirkete dönüştü. Artık bayrağı daha yukarı taşımamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Dijital İş Servisleri şirketimiz ile kurumların ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacağız. Finansal hizmetler tarafında Paycell, Financell ve Sigorta şirketlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz. Ve tüm bunları yaparken müşterilerimiz ile daha yakın bir bağ kuracağız” diye konuştu.

“Müşteriyi merkeze alarak 3 ana odağa yoğunlaştı”

Turkcell'in müşteri odaklı yaklaşımını önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceği ve yeni akıllı teknolojilerle müşterilerin hayatlarına değer katmaya devam edeceğini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Erkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşterimizle daha kuvvetli bir duygusal ilişki içinde olmayı hedeflediğimiz yeni dönem için satış organizasyon yapımızı yeniden şekillendirdik. Böylece müşterilerimize daha yakından odaklanabileceğimiz ve onların ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve etkili çözümler sunabileceğimiz bir yönetim yapısına geçmiş olduk. Önümüzdeki dönemde kârlı büyümemizi sürdüreceğimize inandığımız stratejik vizyonumuz, üç ana odak alanıyla devam edecek. Bunlar dijital servislerimiz, dijital iş çözümlerimiz ve finansal hizmetler platformumuz. Yerli ve milli dijital uygulamalarımızın Türkiye'de kullanımının artması için çalışmalarımızı sürdürürken toplam 38 ülkeye ulaşan dijital ihracatımızı yeni işbirlikleriyle geliştireceğiz. Yakın zamanda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sektörlerin dijitalleşmesi, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik çağın gerekliliklerine uyabilmesi için dijital dönüşümlerine yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Güçlü potansiyeline inandığımız finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bu alandaki yeni fırsatlar da diğer odak alanımız olacak.”

“Turkcell'in ışık hızında interneti tercih ediliyor”

Her gün daha fazla müşterinin Turkcell'in sabit tarafta sunduğu ışık hızında internet hizmetini tercih ettiğini belirten Genel Müdür Murat Erkan, “Bu çeyrekte 25 bin müşteri daha ekleyerek fiber abone sayımızı 1,4 milyona çıkardık. Özellikle fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda, fibere yakın hızlar sunarak müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan Superbox hizmetimiz 56 bin kullanıcıya ulaştı. Sahip olduğumuz geniş spektrum ve güçlü mobil altyapımız sayesinde Türkiye'de sadece Turkcell'in sunabildiği bu çözüm, şebekemizin 5G'ye hazır olduğunu da kanıtlıyor. Bu çeyrekte dijital uygulamalarımızın indirilme sayısı 178 milyona ulaşırken, kullanıcıların bu uygulamalarda geçirdikleri süreleri artıracak aksiyonlar da almaya devam ettik. 4.5G şebekesindeki müşterilerimizin aylık ortalama data tüketimi yıldan yıla yüzde 28 atarak 7.4GB olarak gerçekleşti” dedi.

“Ortak altyapı ile Türkiye kazanacak”

Altyapıyı paylaşmanın ötesine geçerek Türkiye'nin iletişim altyapısını dünyanın en iyilerinden biri haline getirmek için ortak altyapının gerekli olduğuna dikkat çeken Murat Erkan, “Hizmetlerimizi güçlü mobil ve sabit altyapımızla sunarken başta ülkemiz olmak üzere sektördeki tüm taraflar için faydasına inandığımız ortak altyapının hayata geçmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda Türksat ve Vodafone Türkiye ile imzaladığımız altyapı paylaşım işbirliği sözleşmeleri ile daha fazla haneye sabit internet hizmeti verebiliyoruz. Bu sayede Türkiye kazanacak. Özellikle Endüstri 4.0'ın altyapısı olacak 5G dönemine ortak altyapı ile girmenin ve verilecek hizmetler üzerinden rekabet etmenin önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“3 yılda yaklaşık 16 milyar TL yatırım”

Turkcell'in yaptığı yatırımlar ile dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak dünya çapında örnek gösterildiğine işaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye'nin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynayan Turkcell bu misyonunu sağlam altyapısıyla gerçekleştirdi. Müşterilerimiz için geliştirdiğimiz ürün ve servislerle dünyanın en hızlı büyüyen operatörlerinin başında geldik. Türkiye'de en geniş frekans üzerinde işleyen güçlü bir mobil şebekeye sahibiz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 43 bin km uçtan uca fiber altyapı ve dünya standartlarında sekiz veri merkezi inşa ettik. Bu üstün teknolojik altyapı için 25 yılda 50 milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Genel Kurul'da kâr payı dağıtımı da görüşülecek”

Turkcell'in Olağan Genel Kurulu'nun 31 Mayıs 2019 tarihinde düzenleneceğini de hatırlatan Genel Müdür Murat Erkan, “Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kâr dağıtım politikamızda belirtilen oranla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 10 milyon TL brüt nakit kâr payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kâr payı, 18 Haziran 2019, 5 Ağustos 2019, 21 Ekim 2019, 17 Aralık 2019 tarihlerinde 4 eşit taksitte ödenecek. Kâr payı dağıtımı, Genel Kurul'umuzun onayına tabi olacak” diye konuştu.

“5G'ye 5T önceliğiyle hazırlanıyor”

Yılın ilk çeyreğinin değerlendirildiği Borsa İstanbul'da yapılan basın toplantısında şirketin öncelikleri ve stratejilerine ilişkin bilgiler veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Artık 5G'yi konuşuyoruz. 5G'ye giden yolda önceliğimiz 5T diyoruz. 5T'nin ilki ‘Türkiye'. Turkcell Türkiye'nin gurur markası olarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmek için var gücüyle çalışmaya devam edecek. 5T'nin ikincisi ‘Turkcell'liler. Biz Turkcell'i tercih eden müşterilerimizi ve çalışanlarımızı bir aile olarak görüyoruz. En temel önceliğimiz bu ailenin mutluluğu. Bu yüzden milyonlarca Turkcell'liyi kaliteden ayırmamak ve ailemizi büyüterek yeni Turkcell'lileri bu kaliteyle tanıştırmak için çalışacağız. Üçüncü T ise ‘Teknoloji'. En yeni teknolojiler bu topraklarda doğsun diye çalışmayı sürdüreceğiz. Özellikle dijital servisler tarafında daha çok yolumuz var. Dördüncü T olarak ‘Tek Nokta' diyoruz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına tek noktada çözüm sunmak için çalışacağız. Tüm temas noktalarımızda hızlı çözümler ve yenilikler sunmayı kendimize görev biliyoruz. Son olarak ise ‘Toplumsal Fayda' diyoruz. Gelirimizin yüzde 1'ini kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma aktaran bir şirket olarak kurduğumuz Turkcell Vakfı'ndan da aldığımız güç ile yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Ürettiğimiz her yenilik ve geliştirdiğimiz her teknolojinin de üzerinde, ihtiyaç her ne olursa olsun topluma fayda üretmek ve insanların faydasına çözümler sunmak için çalışacağız” dedi.

25. Yıla özel Borsa İstanbul'da Açılış Gongu

25. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Borsa İstanbul'un açılış gongu Turkcell için çaldı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve borsa yönetiminin yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katıldığı törende Turkcell yöneticileri de yer aldı. Törende konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Türkiye'nin Turkcell'i 25 yaşında delikanlı bir şirket. Bir genç, hayata yüksek enerji ve heyecanla nasıl asılıyorsa, Turkcell de insanların hayatını kolaylaştırmak için aynı enerjiyle durmadan çalışıyor. Stratejik bir sektörde hizmet veriyoruz, telekomünikasyon sektörü ülkelerin yerli ve milli anlayışıyla yönetilmelidir. Yaşadığımız coğrafyada daha da dikkatli olunması gerektiğini düşünerek, yerli ve milli hassasiyetle şirketimizi gelecek yüzyıla hazırlamaya çalışıyoruz.

Bu değerli hizmeti sürdürebilmek için Turkcell olarak her yıl yaklaşık 5 milyar TL yatırım yapıyoruz. Önümüzde 5G teknolojisi var, bu teknoloji daha pahalı bir teknoloji. Bunun için de ülkenin fiber altyapı ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Bu nedenle diyoruz ki, Türkiye fiberde ortak altyapı şirketi kurularak bu ihtiyaç karşılanmalıdır. İkincisi ortak kule şirketi kurulmalıdır. Üçüncüsü de 5G teknolojisinin şebeke yatırımını üç operatör müştereken yapmalıdır. Bu üç büyük projenin ortak yapılmasıyla ülkemize 10-13 milyar dolar tasarruf sağlanacaktır. Bu anlayışın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca biz uzun bir süredir ‘Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalıdır' diyoruz. Altyapı yatırımlarını yaparak Türkiye'ye çok değerli, kapasiteli ve modern veri merkezleri kazandırarak bu alandaki hazırlıklarımızı tamamladık. Bu konuyla bağlantılı olarak OTT hizmeti veren uluslararası şirketlerin dijital ürünlerini kullanan vatandaşlarımızın verilerinin Türkiye'de kalmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu hizmeti üreten yabancı şirketlerin Türkiye vergi mevzuatına, Ticaret Kanunu'na uygun davranması gerektiğini düşünüyoruz. Sözlerime son verirken bu özel günde, bizleri ağırladıkları için Borsa İstanbul yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan konuşmasında Turkcell'in Türkiye'nin büyük bir gururu olduğunu, bilişim teknolojileri ve cep telefonuyla tanışmamızı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran bu güzel ve güzide teknoloji şirketimizin 25'inci yılını kutladığını dile getirerek, “Yeni başarılarıyla birlikte Türkiye ekonomisine katkısının artacağına inanıyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya ise şunları söyledi: “Turkcell ailesinin 25'inci yılını tebrik ederim. Turkcell'in piyasa değeri 4,5 milyar dolar ve yüzde 49'u halka açık, bu da yaklaşık 2,2 milyar dolara tekabül ediyor. BİST 30 içindeki payı yüzde 7,3 ve değeri 1 milyar doları aşan şirketler arasında altıncı sırada yer alıyor. Turkcell'e bu özel günlerinde Borsa İstanbul platformunu tercih ettikleri için teşekkür ederim.”