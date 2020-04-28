26 gündür kapalı olan pazarlar yeniden açıldı

Cumartesi Pazarı'nın kurulduğu alana kurulmasına izin verilen pazara esnaflar ilk gün çok fazla rağbet göstermedi. Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarın girişinde kontrol noktası oluşturarak vatandaşların ateşini ölçtü, maske ve dezenfektan verdi. Vatandaşlar ise marketlere göre fiyatları daha uygun olan pazara yoğun rağbet gösterdi.

Pazarın tekrar açılmasından dolayı olduklarını ifade eden bir pzarcı, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Pazarcı esnafı "Allah razı olsun. Sayın valimiz, kaymakamımız, belediyemiz, dernek başkanımız, zabıta müdürümüz, bize yardımcı oldular pazarımızı açtılar. Ama halk olarak sosyal mesafe görülmüyor. Şuan salgın hastalıkla uğraşıyoruz Türkiye ve dünya olarak. Baksanıza tedbir alınmıyor. Vatandaşa kimse bir şey yapamıyor. Ben kendimi koruyorum ama vatandaşların hali ortada” dedi.

Pazarcı esnaflarından Dursun Öztürk ise ”Pazar uzun zamandır açılmıyor doğrudur. Tedbir amaçlı açılmadı ama nasıl bir tedbir alınıyor ben anlamıyorum. Pazarı açtırmakla beraber en büyük tedbirsizliği yapmış oldular. Niye? Millet manavlara, marketlere yığıldı. Dün mesela aşağıda normal pazar yerimize dün görecektiniz. Üst üste millet. Nerede bu sosyal mesafe? Nerde bu görevliler? Sormak istiyorum ben” ifadelerine yer verdi.

Sosyal mesafenin korunmamasına yakınan pazarcı Dilara Aksoy şu sözlere yer verdi: "Pazarı yok ettiler ama manavları açık bıraktılar. Dün ben mesela Kadıtarlası'na gittiğimde manavın önünde belki iki yüz kişi vardı. Hiç sosyal mesafe yoktu yani. Marketlerde her şey çok pahalandı. Sanki millet kıtlıktan çıkmış gibi. Sosyal mesafe hiç yoktu üst üste çıkmış gibi kimisin de maske yok kimisin de var. Biz ne kadar kendimizi kollasak bile her şey ortada”dedi.

Pazarda bazı ürünlerin fiyatlar şöyle:

Soğan 2,25 - 5TL, biber 6TL, maydonoz 1- 1,5 TL, pazı 1-1,5 TL, Semizotu 8 TL, marul 8TL, ıspanak 1,5-2 TL, limon 10 TL, kabak 4 TL, fasulye 6-7 TL, patates 2,5-4 TL, domates 6,5 TL.