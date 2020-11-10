26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda son gelişmelerle ilgili olarak basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde toplantıya basın mensupları alınmazken, görüntüler toplantı sonrasında kurumlara mail yoluyla iletildi. Basın bilgilendirmesini bakanlık adına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer yaptı. Denizer açıklamasında, “Milli Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Millî Savunma Bakanlığı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığı ilhamla, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı; karada, denizde ve havada büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz ebediyen devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“İşgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de ‘İki devlet tek millet' olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz”

Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türklerinin zaferini kutladıklarını belirten Denizer, “İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de ‘İki devlet tek millet' olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“DÜN RASULAYN VE TEL ABYAD BÖLGELERİNDE SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN 26 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR”

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırarak bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek ve hudutların, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının başarıyla icra edildiğini bildiren Denizer, şöyle konuştu:

“Bu bölgelerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam edilmektedir. Barış Pınarı bölgesinde 17 Ekim 2019'da ABD, 22 Ekim 2019'da RF ile yapılan mutabakatlar ile harekat durdurulmuştur. Bölgede kalıcı barışın sağlanması ve hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarımız, diğer ülkeler ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Barış ve istikrarın tesis edildiği Pınar bölgesinde, hasmane tutum, taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bu kapsamda dün Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesine kararlılıkla devam edilecektir.”