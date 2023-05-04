26 yıl önce madenden emekli oldu, şimdi siparişe yetişemiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Satılmış Baduroğlu, 26 yıl önce maden ocağından emekli oldu. Tarıma merak saran Baduroğlu, kendi imkanlarıyla karpuz, çilek ve fındık bahçeleri kurdu. Kurduğu serada kendi çabalarıyla yetiştirdiği organik çileğin kilosunu 30 ila 35 lira arasında satışa çıkartan Baduroğlu, bir buçuk ton çilek hasadı gerçekleştirecek. Hobi olarak başladığı tarım işinde bir yandan da fide yetiştiren Baduroğlu, 11 dönüm arazisi üzerinde adeta siparişe yetişemiyor.

Baduroğlu, "Yaklaşık 26 yıl önce maden ocağından emekli oldum hobi olarak önce karpuz sonra cilek üretimi yapmaya başladım daha sonra çevremden destek görünce. Üretime geçtim geçen sene yaklaşık 1 ton üzerinde cilek hasatım olacaktı fakat Zonguldak ilimizde yaşanan sel felaketi bizlerde çok etkiledi istediğim verimi alamadım bu sene çalışmalarımı daha çok verim alabilmek için yaptım yaklaşık 11 dönüm arazide 15 -20 ton arası karpuz 1,5 tona yakın çilek hasatım olacak" diye konuştu.

Murat Sulucak



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