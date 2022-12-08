26 yıldır sonra gelen mutluluk

Annelik duygusunu 26 yıl üzerine yaşamanın mutluluğunu yaşadığını belirten 42 yaşındaki anne Semiha Eminoğlu, “Bu özlem 26 yıl sürdü. 26 yılın üzerine bebeğimize kavuştuk. Çok tedavilerden, aşılamalardan tüp bebek tedavilerinden geçtik. Tedavi için İzmir, Konya, İstanbul gibi şehirlere gittik. İzmir'de iki tüp kez bebek denedik Konya, İstanbul'da aşılama yaptırdık son olarak memleketimizde Hasan hocamızla çok şükür sonuca kavuştuk. Kız çocuğumuz oldu ismini Fatıma koyduk. Allah isteyen herkese nasip etsin. Annelik duygusunu ilk kez yaşadım. Çok farklı bir duygu. Allah herkese nasip etsin” dedi.

Sekizinci tüp bebek uygulaması sonucu kız evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden 48 yaşındaki Yücel Eminoğlu da “26 yıl üzerine babalık duygusu tattık. Üç aşılama, 7 tüp bebek tedavisi gördük. Bu 8. tüp bebek Allah'a çok şükürler olsun. Hocam kahrımızı çekti biraz uzun tedavi sürecimiz oldu. Hiç umutsuzluğa düşmedik umudun çok yüksekti. Yaklaşık 100 kişi beni aradı her taraftan telefonlar alıyoruz, eş dosttan Allah razı olsun bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar” diye konuştu.

Hiç umutsuzluğa kapılmadılar

Anne Semiha Eminoğlu'nun daha önce 7 kez tüp bebek uygulaması yaptırdığını kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu, “Bu mutluluğa tanık olduğumuz için çok mutluyuz heyecanlıyız. Bu heyecanımız tedavinin başından beri vardı. Daha önce hastamız farklı yerlerde farklı merkezlerde tedavi görmüştü. Sekizinci tüp bebek için bize geldiğinde başarabilecek miyiz heyecanını yaşıyorduk. Hastamız da çok sabırlı idi ve sonunda başardık mutlu sona ulaştık. Bu mutluluğa tanık olduğumuz için de mutluyuz ve heyecanımız halen devam ediyor. Hastamız 26 yıllık evli daha önce 7 kez tüp bebek denemesi yaptırmış üç kez aşılama tedavisi uygulanmış gebelik elde edilememişti. İleri yaş olduğu için hastamıza önce embriyo aşamasını uyguladık ve elde ettiğimiz embriyolarla genetik tanı uyguladık. Hastamızı kutluyorum. 26 yıldır vazgeçmediler, asla pes etmediler, umutsuzluğa kapılmadılar bize de çok güvendiler. Tedavi biraz uzun sürdü ve bütün sorunları aşarak mutlu sona ulaştık” şeklinde konuştu.

Bekir Koca - Ozan Köse

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