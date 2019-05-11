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260 derece fırının başında oruç tutuyorlar

260 derece fırının başında oruç tutuyorlar
260 derece fırının başında oruç tutuyorlar

Kahramanmaraş'ta fırında çalışan Hacı Dal, 260 derece sıcaklığındaki fırının başında hem ramazan pidesi pişiriyor hem de oruç tutuyor.

Ramazan ayını en zor şartlarda geçiren mesleklerden birisi olan fırın ustaları, iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Yaklaşık 260 derece sıcaklıkta odun ateşinde yanan fırının başında oruç tutarak çalışan Hacı Dal, öğleden sonra başlayıp iftara kadar çalıştıklarını söyledi. 

Günde yaklaşık 2 bin 500 ekmek ürettiklerini belirten fırın ustası Hacı Dal, ''Bu fırına yaklaşık 260 derecede pide atıyoruz. Sabahtan başlayıp, akşama kadar devam ediyor. Ramazan'da sıcak ortamda çalışmak zor oluyor. Burada akşama kadar ekmekleri ve pideleri pişiriyorum. Sıcak biraz zorlasa da, mecburen çalışıyoruz'' dedi.

Ömer Faruk Salman
 

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