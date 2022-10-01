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27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı

27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı
27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı

TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı.

TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının temsilcileri ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Ahmet Umur Öztürk

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