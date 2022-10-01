TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açıldı. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının temsilcileri ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Ahmet Umur Öztürk

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