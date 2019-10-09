27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe: 86 - Çukurova Basketbol: 62

Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Sami Özel, Tahsin Kuzu, Dağder Dağlı
Fenerbahçe: Elizabeth Williams 8, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 10, Alina Iagupovax 25, Cecilia Zandalasini 16, Kiah Irena Stokes 4, Anna Cruz 7, Duygu Özen 3, Esra Ural Topuz 2
Çukurova Basketbol: Pilar Rodriguez Manso 17, Melis Talay 3, Nia Coffey 14, Meltem Avcı 4, Feride Akalan 5, İlayda Güner 10, Gabriela Marginean 9
1. Periyot: 23-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 47-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine)
Yüksel Yıkılmaz