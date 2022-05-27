27 yaşındaki genç İBB mühendisi, eski sevgilisinin kurbanı oldu

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın en üst katında 3 kişi ölü bulunmuş, polisin incelemesinin ardından olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, eski kız arkadaşının yaşadığı daireye gelen Yavuz Selim Bektaş (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (27) ve Ömer Akın'ı (29) silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Zanlının cinayetleri işlemeden önce bir intihar notu da bıraktığı ortaya çıktı.

Uzaklaştırma kararı aldırmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde mühendis olarak çalıştığı öğrenilen Beril Varol'un, eski sevgilisi Yavuz Selim Bektaş hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı, son uzaklaştırmanın geçtiğimiz yıl Aralık ayında dolduğu ortaya çıktı. Öte yandan, zanlı Yavuz Selim Bektaş ve maktullerden Ömer Akın'ın da mühendis olduğu öğrenildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Beril Varol ve Ömer Akın'ın yakınları ve arkadaşları acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Hala yaşanan olayın şoku içinde oldukları görülen yakınlar, gözyaşlarına boğuldu.

Cansız bedenler Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından 3 cansız beden cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.







Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş

