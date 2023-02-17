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278'inci saatte enkazdan çıkartılan Hakan, üniversite hastanesine sevk edildi

278'inci saatte enkazdan çıkartılan Hakan, üniversite hastanesine sevk edildi
278'inci saatte enkazdan çıkartılan Hakan, üniversite hastanesine sevk edildi

Hatay'ın Defne ilçesinde depremden 278 saat sonra Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ambulans ile sahra hastanesine getirilen Yasinoğlu, yapılan müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depreminin 12'nci gününde Hatay'dan inanılmaz bir kurtuluş haberi geldi. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında çalışma yapan AFAD, polis, jandarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaştı. Ekiplerin çalışması sonrası enkazdan sağ çıkartılan Yasinoğlu, ambulansa alınarak önce sahra hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yasinoğlu, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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