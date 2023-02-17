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278'inci saatte inanılmaz kurtuluşun adı Hakan oldu

278'inci saatte inanılmaz kurtuluşun adı Hakan oldu
278'inci saatte inanılmaz kurtuluşun adı Hakan oldu

Hatay'ın Defne ilçesine 278'inci saate 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

278'inci saatte inanılmaz kurtuluşun adı Hakan oldu - Tıkla İzle

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 12'inci gününde Hatay'dan inanılmaz bir kurtuluş haberi geldi. Defne İlçesi Elektrik Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında çalışma yapan AFAD koordinesindeki Polis ve İstanbul Belediyesi Arama kurtarma ekipleri, 40-45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaştı. Ekiplerin çalışması sonrası Yasinoğlu, enkazdan çıkarılarak insan koridoru ile çıkartılıp ambulansla alınarak hastaneye sevk edildi.

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