28 bin kişilik güvenlik ordusu

Özel güvenlik sektörü istihdam sayısını artırmak için kolları sıvadı. 12 milyar lirayı bulan sektörün ciro büyüklüğünün 15 milyar liraya ulaşmasını beklediğini söyleyen Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu “Sektörde şu anda yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. 2019'da 20 bin kişi civarı istihdam oluşturuldu. 2020 yılında da en az 28 bin kişilik daha istihdam oluşturulması hedefleniyor” dedi. Kösereisoğlu, şirket olarak 2020 yılı için güçlü bir büyüme beklentileri olduğunu belirterek “2019 ciromuz 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020'de ise 1,4 milyar TL bir ciro ve 2 bin ile 2 bin 500 kişilik istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. İnsan kaynağımıza, bilgiye ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yatırım için 2020'de yaklaşık 13 milyon TL bir bütçe ayırdık” diye konuştu.

OLAY GERÇEKLEŞMEDEN TEDBİR ALACAĞIZ

Dijitalleşen dünyada müşterilerin gelişmiş güvenlik çözümleri talep etmeye başladığına dikkat çeken Kösereisoğlu bu konudaki projelerini ise şöyle anlattı: Bu talep bizim rolümüzü değiştirerek, elektronik güvenlik, kurumsal risk yönetimi dahil daha geniş bir yelpazede hizmetler sunmaya yönlendirdi. Teknolojiyi kullanmak kadar, teknoloji aracılığıyla toplanan bilgiyi analiz etmekte de önemli hâle geldi. Big data hem bugün hem de yarınımız için önemli bir hazine. Gelecek bu datayı analiz edip, doğru kullanan şirketlerin olacak. Biz de bu konudan hareketle pek çok proje yürütüyoruz. Elli sekiz ülkede 370 bin çalışanla hizmet veriyoruz. Binlerce projenin güvenliğini sağlıyor. Tüm bu projelerden toplanan bilgiler merkezde toplanıyor. Şu an bu bilgileri anlamlandırma üzerine çalışıyoruz. Gelecekte mesela, ocak ayında, akşam saatlerinde, X projesinde güvenlik ihlalleri olacağını tahmin edebilecek. Daha olay gerçekleşmeden önlem alabileceğiz. Ya da hava durumunun ya da sıcaklığıyla paralel olayları değerlendirebileceğiz. Hatta yapay zekâ, durumu yorumlayıp gerekli tedbirleri anında alabilecek. Mesela güvenlik ihlallerinde bölgeyi kapatma ya da kolluk kuvvetlerini anında bilgilendirme gibi konuları insansız yürütebilecek. Akıllı teknoloji yolculuğumuzun henüz başında olmakla birlikte risk analiziyle birlikte bilgi düzeyimizi sürekli artıyoruz.

Şeker işçisine kadro müjdesi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan, geçici işçilerin kadroya alınması için çalışma yaptıklarını açıkladı. Alkan “Bin 500 kişilik alım yaptık. İşçileri dokuz ay, 29 gün üzerinden çalıştırıyoruz. Bu geçici işçilerimizi kadroyla almak için çalışmalarımızı sürüyoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi