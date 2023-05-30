28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kesin sonuçlarına göre, yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil AK Parti 19 milyon 392 bin 46 oy ile yüzde 35,62, CHP 13 milyon 802 bin 183 oy ile yüzde 25,35, MHP 5 milyon 484 bin 820 oy ile yüzde 10,07, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 oy ile yüzde 9,69, YSP 4 milyon 803 bin 922 oy ile yüzde 8,82, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 oy ile yüzde 2,80, Zafer Partisi 1 milyon 216 bin 399 oy ile yüzde 2,23, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 oy ile yüzde 1,76, Büyük Birlik Partisi 530 bin 770 oy ile yüzde 0,97, Memleket Partisi 502 bin 669 oy ile yüzde 0,92 oy aldı. Bağımsız adaylar ise toplamda 226 bin 831 oy alarak yüzde 0,42 oy dilimi oluşturdu.

AK Parti 268, CHP 169, YSP 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5, Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekili çıkardı. Kesin sonuçlara göre herhangi bir bağımsız aday milletvekili seçilemedi.

Kesin sonuçlara ilişkin detaylı bilgilere Resmi Gazete'nin internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Huzeyfe Tarık Yaman



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