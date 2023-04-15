28. Dönem Milletvekili seçimi için geçici aday listesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; 24 siyasi parti tarafından Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listeleri ve bağımsız milletvekili olmak isteyenlerin bilgi ve belgeleri incelendi. İnceleme sonucu Adalet Birlik Partisi'nin 47, Adalet Partisi'nin 67, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 87, Anavatan Partisi'nin 63, Büyük Birlik Partisi'nin 87, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80, Genç Parti'nin 72, Güç Birliği Partisi'nin 59, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 87, Halkın Kurtuluş Partisi'nin 87, İyi Parti'nin 78, Memleket Partisi'nin 87, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 87, Milli Yol Partisi'nin 49, Sol Parti'nin 87, Türkiye İşçi Partisi'nin 55, Türkiye Komünist Hareketi'nin 87, Türkiye Komünist Partisi'nin 87, Vatan Partisi'nin 87, Yenilik Partisi'nin 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 87, Zafer Partisi'nin 75 seçim çevresinde seçime katılacaklarına ve Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna karar verildi.

Musa Enes Aksakal



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