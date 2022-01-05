28. Dönem POMEM öğrenci alım kontenjanı artırıldı

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alım kontenjanının 8 bin lisans (6 bin 400 erkek ve bin 600 kadın), 2 bin önlisans (bin 600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı olacak şekilde artırıldığını duyurdu.

Başkanlığın internet sitesinden konu hakkında yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 önlisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı kontenjanı; 8 bin lisans (6 bin 400 erkek ve bin 600 kadın), 2 bin önlisans (bin 600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 07 Ocak 2022 günü saat 23.59'a kadar devam edecektir. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Huzeyfe Tarık Yaman