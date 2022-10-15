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28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi
28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.

28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.

Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Onur Altındağ - Yasin Erdem
 

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