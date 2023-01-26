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28 Şubat Davası kapsamında hüküm giyen iki eski generalin cezaları kaldırıldı

28 Şubat Davası kapsamında hüküm giyen iki eski generalin cezaları kaldırıldı
28 Şubat Davası kapsamında hüküm giyen iki eski generalin cezaları kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Kararıyla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz’in cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 28 Şubat Davası kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. Kararda, cezanın Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu sebebiyle ve Anayasanın 104. Maddesi on altıncı fıkrası gereğince kaldırıldığı belirtildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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