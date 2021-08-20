28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıkların tutuklanmalarına başlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 sanıktan Ankara'da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 sanık, sağlık kontrolünün ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi. Başsavcılık tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından infaz savcılığına gönderilen ilamda aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de olduğu 14 sanık hakkında cezaevi süreci başlamış oldu. Ankara'da teslim olan 4 isim dışında Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla'da, Hakkı Kılınç da Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

28 Şubat davası sanığı emekli Orgeneral İlhan Kılıç adliyeye getirildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınan Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, ikametinde gözaltına alındı. İlhan Kılıç'ın infaz savcılığına çıkarılması bekleniyor.

7 sanık tutuklanmıştı

28 Şubat davasında sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Karar, 9 Temmuz'da Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmıştı. Kesinleşme kararının ardından, 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı kapsamında, emekli generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

28 Şubat davası sanığı Orgeneral Ahmet Çörekçi tutuklandı

28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi gözaltına alınmasının ardından getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 89 yaşındaki Çörekçi, sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla savcılığa çıkarılmayarak adliyenin nezarethanesinde bekletildi. Adliyede infaz işlemleri tamamlanan Çörekçi, sonrasında tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayın geçmişi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında ‘darbeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Karar, 9 Temmuz'da Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca karar doğrultusunda sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı kapsamında, emekli generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.