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28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af

28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla affedildi. İki general cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliye edilecek.

Eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz 28 Şubat davası çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Adli Tıp Kurumu 87 yaşındaki eski Orgeneral İlhan Kılıç ve 75 yaşındaki eski Tümgeneral Kenan Deniz için "kocama hali" raporu vermişti. İki generalin cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla affedildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı. İki general cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliye edilecek.

Elif Somuncu

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